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Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Ashkelon Subdistrict, Izrael

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1 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w Ashdod, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Ashdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 145 m²
Youd Zain okolica w pobliżu morza, Piękny apartament z tarasem widok na morze,
$3,280
za miesiąc
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