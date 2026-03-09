Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Acre Subdistrict, Izrael

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkanie 5 pokojów w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Nahariya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
W nowej dzielnicy Akhziv, piękny apartament 5 pokoi o powierzchni około 120m2 z tarasem 20m2…
$808,830
Mieszkanie 4 pokoi w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Nahariya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Położony w nowej dzielnicy Shimon Peres Nahariya, ten przestronny 4-pokojowy apartament o po…
$579,975
Mieszkanie 3 pokoi w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Nahariya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
3-pokojowe mieszkanie w centrum miasta w bardzo dobrze utrzymanym budynku, na trzecim i osta…
$312,873
Mieszkanie 4 pokoi w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Nahariya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Apartament 4 pokoje rue Hertzl W bardzo dobrym stanie, przestronne i jasne Dobry potencjał
$395,010
Mieszkanie 3 pokoi w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Nahariya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
APARTEMENT 3 PIEKY QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER POTENTIEL BEAU
$376,200
Mieszkanie 4 pokoi w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Nahariya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Piękne 4 pokojowe mieszkanie, nowe, jasne i przestronne. Obszar 110 m2, obejmuje taras 14m2,…
$583,110
Mieszkanie 3 pokoi w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Nahariya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Apartament 3 pokoje 70 m2 w małym budynku o 3 piętrach znajduje się w dzielnicy mieszkalnej …
$311,933
Mieszkanie 5 pokojów w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Nahariya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
Duży ogród grunt W nowej dzielnicy Shimon Peres, odkryj ten piękny 5 pokoi na podłodze ogrod…
$956,175
Mieszkanie 4 pokoi w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Nahariya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 104 m²
PROJEKT PREMIUM TOWER Apartamenty 4 i 5 pokoi Dostawa przewidziana na czerwiec 2027 r. Od 1.…
$589,380
Mieszkanie 5 pokojów w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Nahariya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
Akhziv - Super 5 pokoi na sprzedaż Wspaniały widok na morze 125 m2 + taras 20 m2 (widok na m…
$705,375
Bliźniak 5 pokojów w Nahariya, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Nahariya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
W małym budynku przy ulicy Hertzl w popularnej dzielnicy Ein Sara w Nahariya Dupleix.. jako …
$564,300
Mieszkanie 4 pokoi w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Nahariya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 124 m²
W centrum Nahariya, położony w cichej i poszukiwanej ulicy, Ma wiele rzeczy, za niewielką ce…
$485,925
