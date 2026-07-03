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Wynajem długoterminowy domy w bkhsh krgan rwd, Iran

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w dhstan lysar, Iran
Dom 4 pokoi
dhstan lysar, Iran
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 2
Do wynajęcia 4-pokojowe mieszkanie w domu przy ul. Wilczej w Markach o powierzchni użytkowej…
$1,219
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Parametry nieruchomości w bkhsh krgan rwd, Iran

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