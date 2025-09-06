Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Ubud
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Ubud, Indonezja

Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities w Ubud, Indonezja
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonezja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 1
W kulturalnym sercu Bali, ten 720 m ² kompleks współpracy i prywatnych biur w Ubud oferuje d…
$1,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się