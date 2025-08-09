Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z garażem na sprzedaż w Ubud, Indonezja

5 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 3
Urocze 1-Bed Apartment w Ubud z lush zieleni i spokojne widoki - Perfect for Investment or P…
$115,000
Mieszkanie 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Położony w spokojnym kompleksie apartamentowym otoczony przez naturalne piękno obszaru Tegal…
$184,800
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Położony w bujnej zieleni Tegalalang, Ubud, to w pełni umeblowane 1-sypialnia, 1-łazienka ap…
$104,000
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Ten dobrze zaprojektowany apartament studyjny, położony w jednym z najbardziej spokojnych za…
$99,000
Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Exclusive Ubud Retreat: W pełni umeblowane 1- Apartament z możliwością inwestycjiCena za 890…
$89,000
