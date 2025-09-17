Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z ogrodem na sprzedaż w Sanur, Indonezja

3 obiekty total found
Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Ten elegancki dwupoziomowy willa w Sanur jest starannie zaprojektowany, aby połączyć komfort…
$364,797
Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Ta nowoczesna willa, położona w spokojnej okolicy Sanur, oferuje doskonałą mieszankę stylu i…
$273,598
Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Ten uroczy willa znajduje się w Sanur, zaledwie 5 minut od plaży Sanur i Mertasari, oferując…
$237,118
