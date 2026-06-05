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Domy z tarasem na sprzedaż w Nusa Dua, Indonezja

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wille
57
2 obiekty total found
Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$214,900
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$169,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
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Realting.com
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Realting.com
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