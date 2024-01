CUBE Apartments

Canggu, Indonezja

od €164,789

47 m² 1

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartamenty w nowym kompleksie nad oceanem. ROI 20,66%, zwrot - 4-6 lat Apartamenty z panoramicznym widokiem na malowniczą przyrodę Bali. W pełni wykończony « ». Planowanie z jedną i dwiema sypialniami (50 - 60 mkw.). Najnowszy kompleks mieszkaniowy znajduje się w popularnej turystycznej dzielnicy Changu. Złożona infrastruktura: duży basen, bar i salon na dachu z widokiem na zachód słońca, siłownia, restauracja, parking. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty. Zadzwoń lub napisz, opowiedz wszystko o nieruchomościach na Bali i wybierz według własnych życzeń. Konsultacja jest całkowicie BEZPŁATNA.