Willa Privatnaa villa v wellness komplekse v centre Ubuda s vidom na dzungli

Boutique kompleks w centrum Ubud, otoczony przez pola dżungli i ryżu.

Projekt znajduje się na miejscu kaskadowym, dzięki czemu kompleks zachowuje poczucie przestrzeni, prywatności, naturalnej wentylacji i otwartych widoków dżungli.

✨ Cechy projektu:

- Oddzielnie stojące prywatne wille w kompleksie komory

- Brak poczucia "okna w ścianie" lub gęstej konstrukcji

- Otwarte widoki na dżunglę i atmosferę prywatności

- Możliwość połączenia kilku działek ziemi w celu stworzenia bardziej przestronnego miejsca zamieszkania

- Możliwość zmiany układu i konstrukcji na wczesnym etapie budowy

🌿 Infrastruktura kompleksu:

SPA & Wellness Center

- Wanna, masaż i relaksacja

- Przestrzeń jogi z widokami dżungli

- Czcionki lodu i ciepłe baseny

- Cafe z panoramicznym widokiem na dżunglę i rzekę

- Ciche obszary medytacji, praktyki i rekreacji

👨‍👩‍👧 Dla rodziny:

Międzynarodowe Przedszkole znajduje się około 8 minut od projektu.

📍 Lokalizacja:

Projekt znajduje się w jednym z najbardziej popularnych i rozwiniętych obszarów Ubud, łącząc prywatność i naturę z wygodnym dostępem do kawiarni, restauracji, infrastruktury wellness i centrum Ubud.

🔑 Format własności:

Leasehold 30 lat + 25 lat przedłużenia priorytetu.

💰 Warunki finansowe:

Plan płatności jest powiązany z etapami budowy - płatność jest dokonywana jako rzeczywisty postęp prac.