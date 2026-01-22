Willa Privatnaa villa v wellness komplekse v centre Ubuda s vidom na dzungli

Boutique kompleks w centrum Ubud, otoczony przez pola dżungli i ryżu.
Projekt znajduje się na miejscu kaskadowym, dzięki czemu kompleks zachowuje poczucie przestrzeni, prywatności, naturalnej wentylacji i otwartych widoków dżungli.
✨ Cechy projektu:
- Oddzielnie stojące prywatne wille w kompleksie komory
- Brak poczucia "okna w ścianie" lub gęstej konstrukcji
- Otwarte widoki na dżunglę i atmosferę prywatności
- Możliwość połączenia kilku działek ziemi w celu stworzenia bardziej przestronnego miejsca zamieszkania
- Możliwość zmiany układu i konstrukcji na wczesnym etapie budowy
🌿 Infrastruktura kompleksu:
SPA & Wellness Center
- Wanna, masaż i relaksacja
- Przestrzeń jogi z widokami dżungli
- Czcionki lodu i ciepłe baseny
- Cafe z panoramicznym widokiem na dżunglę i rzekę
- Ciche obszary medytacji, praktyki i rekreacji
👨👩👧 Dla rodziny:
Międzynarodowe Przedszkole znajduje się około 8 minut od projektu.
📍 Lokalizacja:
Projekt znajduje się w jednym z najbardziej popularnych i rozwiniętych obszarów Ubud, łącząc prywatność i naturę z wygodnym dostępem do kawiarni, restauracji, infrastruktury wellness i centrum Ubud.
🔑 Format własności:
Leasehold 30 lat + 25 lat przedłużenia priorytetu.
💰 Warunki finansowe:
Plan płatności jest powiązany z etapami budowy - płatność jest dokonywana jako rzeczywisty postęp prac.