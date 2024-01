Apart - otel CUBE Apartments V3

Pecatu, Indonezja

Unikalny projekt na klifie z otwartym widokiem na ocean Przestronne apartamenty. Ponad 50% pokoi ma pełny, otwarty widok na ocean Miejsce, w którym kręcono sceny z legendarnego filmu „Jedz, módl się, kochaj”! Półwysep Bukit wybierany jest przez najbardziej wymagających turystów. Żadnych korków, najlepsze miejsca do surfowania, plaże z białym piaskiem, czysty ocean, piękna przyroda i prywatność. I zwiększony popyt na nieruchomości Dlatego to miejsce wybrały marki hoteli premium znane ze swoich nazw i luksusowe 5* kurorty na całym świecie – Bulgari, Ritz Carlton, Grand Hayatt, Cztery pory roku, Kempinski. Plaże z białym piaskiem Krystalicznie czysty ocean Najlepsze kluby plażowe i pola golfowe Hotele premium Fascynujące widoki i poczucie tropikalnego raju 200 m do plaży Uluwatu 200 m do plaży Blue Point 150 m do plaży Suluban 7 minut do plaży Padang Padang 7 minut do Nyang Nyang 10 minut do Bingina ROI do 20% Niektóre mieszkania nadają się do scalania, możliwa jest łączna powierzchnia powyżej 100 m (na życzenie wybierzemy i uzgodnimy z architektem w ramach projektu duos na etapie off plan)