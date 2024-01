Lyma Sol Residence

Ungasan, Indonezja

od €232,053

221 m² 1

Poddaj się: 2023

Sky Stars Ocean View to nowoczesny luksusowy kompleks willi, popularny wśród turystów o wysokich dochodach. Budujemy nowoczesne wille z kosztowną i wysokiej jakości marmurową dekoracją, niezawodnymi materiałami wykończeniowymi, drogimi i wygodnymi meblami. Każda willa ma bezramowe panoramiczne szyby. Długość oszklenia wynosi 8,5 metra, a nie ma przegród. Z willi można podziwiać widoki na morze i nocne bali. W willach każdy centymetr został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort - rosyjski architekt w dziale nieruchomości Premium - pracował nad projektem. Wille w Sky Stars Ocean View są wyjątkowe. Każda willa oferuje panoramiczne widoki na morze, noc na Bali i pas startowy na lotnisku na Bali. Zobaczysz, jak samoloty startują i lądują. Na tle tego gatunku góry wznoszą się z wulkanem. Sky Stars Ocean View otoczony jest najlepszymi plażami na Bali. Melasti, Dreamland Beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran Beach i dziesiątki innych plaż Będą to najbardziej technologiczne wille na Bali, z inteligentnym systemem - Home - i zdalnym zarządzaniem nieruchomościami za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Wszystkie urządzenia elektryczne w domu są wprowadzane do aplikacji. Cóż, nie musisz nigdzie iść, aby włączyć klimatyzację lub podświetlenie przy basenie, ani rano otworzyć zasłon i dać znajomym dostęp do swoich, gdy jeszcze nie przyjechałeś. Możesz także skorzystać ze złożonej usługi, ustawiając zadanie dla swojego menedżera za pomocą aplikacji mobilnej. Jeśli jesteś za granicą, możesz być cicho dla swoich willi. Wszystkie dochody - i raporty finansowe z wynajmu nieruchomości pochodzą z aplikacji mobilnej. Wygoda, bezpieczeństwo i przejrzystość tego, co wybiera większość inwestorów. 3 Rodzaje willi są dostępne w kompleksie: - pojedyncze wille ( 9 wille w kompleksie ). Powierzchnia mieszkalna od 85 do 104 metrów kwadratowych. powierzchnia 221 metrów kwadratowych.m. do 270 metrów kwadratowych.m. Koszty 249 000 USD - Podwójna willa ( 6 Wille w kompleksie ). Powierzchnia mieszkalna od 107 do 135 metrów kwadratowych. Powierzchnia od 275 do 283 metrów kwadratowych. Koszty 309 000 USD - Willa z trzema sypialniami ( 4 Wille w kompleksie ). Powierzchnia mieszkalna od 419 do 450 metrów kwadratowych. Kosztuje 490 000 USD.