Meru luxury Apartments Kintamani

Sengkol, Indonezja

od €81,225

33–116 m² 5

Poddaj się: 2025

Kompleks designerskich apartamentów położony w samym sercu wyspy Lombok w kwitnącej turystycznej dzielnicy Kuta Mandalika. Nowy projekt to luksusowy ośrodek z całą infrastrukturą niezbędną do wygodnego życia na terytorium. Kompleks reprezentowany jest przez 78 pierwszorzędnych apartamentów z 1,2 i 3 sypialniami w 12 różnych rozmiarach i układach, wyposażonych we wszystkie udogodnienia nowoczesnego kompleksu mieszkalnego. Wspaniale urządzone w tropikalnych minimalistycznych motywach śródziemnomorskich i indonezyjskich, apartamenty spełniają szeroki gust i styl mieszkańców. Każdy właściciel mieszkania ma możliwość pozostania i uzyskania pasywnego dochodu z wynajmu nieruchomości. ROI wynosi ponad 10%, roczny wzrost kapitału w tym obszarze wynosi obecnie 20%.