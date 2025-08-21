Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Kabupaten Malang
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Kabupaten Malang, Indonezja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Jabung, Indonezja
Willa 5 pokojów
Jabung, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡READY 3- SYPIALNIA WILLA (200 m ²) + OFICEProgramista: ALEX VILLASProjekt: COMPLEX 5📍Lokali…
$700,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kabupaten Malang, Indonezja

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się