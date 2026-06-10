Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Lebak
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Lebak, Indonezja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Maja, Indonezja
Willa
Maja, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Manta Livin, znajdująca się na jednym z najwyższych klifów South Uluwatu, jest dobrze nastaw…
$395,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Lebak, Indonezja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się