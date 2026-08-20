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Wille nad morzem na sprzedaż w Kuta, Indonezja

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1 obiekt total found
Willa w Seminyak, Indonezja
Willa
Seminyak, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Od 550.000 dolarów, ta inwestycja willi Seminajak oferuje do 18% przewidywanych rocznie ROI …
$550,000
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Agencja
Nest Invest global
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