Mieszkania z basenem na sprzedaż w Kuta, Indonezja

2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Legian, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Legian, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Ten nowoczesny apartament z jedną sypialnią, położony w tętniącym życiem sercu Seminajak, of…
$100,000
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Legian, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Legian, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Ten nowoczesny apartament z jedną sypialnią, położony w tętniącym życiem sercu Seminajak, of…
$120,000
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
