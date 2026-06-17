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Mieszkania na sprzedaż w Klungkung Regency, Indonezja

;
Nusa Penida Subdistrict
9
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9 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Batukandik, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Batukandik, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Zablokuj ceny na tej przemyślanej willi z dwoma sypialniami w ruchomym komisariacie Bingina.…
$360,000
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Mieszkanie w Batukandik, Indonezja
Mieszkanie
Batukandik, Indonezja
One- i dwupokojowe architektoniczne wille w Bingin, w odległości spaceru od klifów i surfing…
$209,000
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Mieszkanie 1 pokój w Batukandik, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Batukandik, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Jest to ostry 1-sypialna willa na 117 m2 ziemi w Bingin, zamknięty w cenach off@-@ plan prze…
$220,000
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Mieszkanie 1 pokój w Batukandik, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Batukandik, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Jest to ostry 1-sypialna willa na 117 m2 ziemi w Bingin, zamknięty w cenach off@-@ plan prze…
$220,000
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Agencja
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English
Mieszkanie 2 pokoi w Batukandik, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Batukandik, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Zablokuj ceny na tej przemyślanej willi z dwoma sypialniami w ruchomym komisariacie Bingina.…
$360,000
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English
Mieszkanie 1 pokój w Batukandik, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Batukandik, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Jest to ostry 1-sypialna willa na 117 m2 ziemi w Bingin, zamknięty w cenach off@-@ plan prze…
$220,000
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TekceTekce
Mieszkanie w Batukandik, Indonezja
Mieszkanie
Batukandik, Indonezja
One- i dwupokojowe architektoniczne wille w Bingin, w odległości spaceru od klifów i surfing…
$209,000
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Agencja
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English
Mieszkanie 1 pokój w Batukandik, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Batukandik, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Jest to ostry 1-sypialna willa na 117 m2 ziemi w Bingin, zamknięty w cenach off@-@ plan prze…
$220,000
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Agencja
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Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Batukandik, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Batukandik, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Zablokuj ceny na tej przemyślanej willi z dwoma sypialniami w ruchomym komisariacie Bingina.…
$360,000
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Typy nieruchomości w Klungkung Regency.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Klungkung Regency, Indonezja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
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