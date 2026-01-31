Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Jungutbatu
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Jungutbatu, Indonezja

1 obiekt total found
Willa w Jungut Batu, Indonezja
Willa
Jungut Batu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Rzadka okazja do zakupu prywatnej willi Freehold w Tamarind Bay, jednym z najbardziej eksklu…
$515,450
Parametry nieruchomości w Jungutbatu, Indonezja

