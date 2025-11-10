Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Jimbaran, Indonezja

1 pokojowe
6
4 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Jimbaran, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Jimbaran, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
A Vision of Modern Tranquility — Mezzanine-Style 1-Bed Apartments in Bukit – Pandawa Offerin…
$199,000
Mieszkanie 1 pokój w Jimbaran, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Jimbaran, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
A Rare Bali Real Estate Investment — Elegant Cliffside 1-Bed Apartment in Pandawa with Stunn…
$280,000
Mieszkanie 1 pokój w Jimbaran, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Jimbaran, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
A Luxurious Coastal Haven — Exclusive 1-Bedroom Apartments in Bukit – Pandawa with Spa, Infi…
$115,000
Mieszkanie 2 pokoi w Jimbaran, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Jimbaran, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
A New Era of Island Living — Contemporary 2-Bedroom Apartment in Bukit–Pandawa, Just 3 Minut…
$170,000
