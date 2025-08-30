Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Jimbaran
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Jimbaran, Indonezja

1 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Jimbaran, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Jimbaran, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Odkryj wyjątkową okazję do posiadania nieruchomości Bali na sprzedaż w spokojnej i bardzo so…
$57,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się