Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Gianyar
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Ogród

Penthouse z ogrodem na Sprzedaż w Gianyar, Indonezja

Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse w Ubud, Indonezja
Penthouse
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 58 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$159,500
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Gianyar, Indonezja

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się