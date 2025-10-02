Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Denpasar
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Taras

Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Denpasar, Indonezja

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Mieszkanie 1 pokój w Legian, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Legian, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Nestled in the vibrant heart of Seminyak, this modern one-bedroom apartment offers a perfect…
$75,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Welcome to a slice of paradise in the heart of Ubud, Bali. This stunning off-plan villa offe…
$399,000
Mieszkanie 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali One-…
$355,000
Willa w Balangan, Indonezja
Willa
Balangan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
Nestled just 5 minutes away from the serene Balangan Beach, this stunning 3-bedroom villa em…
$288,000
Mieszkanie 3 pokoi w Tibubeneng, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Tibubeneng, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/4
**MAGNUM RESORT BERAWA** is an exclusive premium-class complex located in the very heart of …
$840,000
Mieszkanie 1 pokój w Tabanan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Tabanan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Inwestycje w centrum miasta twórczego Nuanu na Bali.Pierwszy hotel w Nuanu Creative City, ot…
$157,000
Willa w Ungasan, Indonezja
Willa
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Discover a charming Mediterranean-inspired villa in Ungasan, thoughtfully crafted for those …
$134,540
Willa w Ungasan, Indonezja
Willa
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Step into a unique blend of vibrant design and tropical tranquility with these presale Mexic…
$335,000
Willa w Kerobokan Kelod, Indonezja
Willa
Kerobokan Kelod, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
This beautifully designed villa in Batu Belig combines comfort, functionality, and a strateg…
$209,000
Mieszkanie 1 pokój w Kerobokan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali The …
$275,000
Willa 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Nowy projekt inwestycyjny na Bali o gwarantowanym dochodzie 8% przez 3 lata.Korzyści finanso…
$140,000
Mieszkanie 3 pokoi w Tibubeneng, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Tibubeneng, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 2/4
**MAGNUM RESORT BERAWA** is an exclusive premium-class complex located in the very heart of …
$540,000
