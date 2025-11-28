Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Canggu, Indonezja

3 obiekty total found
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
$280,000
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
$350,000
Szeregowiec 1 pokój w Canggu, Indonezja
Szeregowiec 1 pokój
Canggu, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
$190,000
