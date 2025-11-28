Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Canggu
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Canggu, Indonezja

wille
112
szeregowcy
23
78 obiektów total found
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 4
Fuzja Luxury i wyspy Tranquility - Own Ten wyjątkowy Leasehold 3-Bed Villa w jednym z najbar…
$460,100
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
AdriastarAdriastar
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Ta w pełni umeblowana willa z 1 sypialnią oferuje wyrafinowaną równowagę kryty komfort i uro…
$165,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Położony w spokojnej okolicy Babakan, Canggu, ta przestronna willa z trzema sypialniami ofer…
$440,000
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 112 m²
Kompleks 30 nowoczesnych willi i nbsp; Smalas. Wiele przytulnych kawiarni idealnych do wygod…
$217,426
MIPIFMIPIF
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 126 m²
Znakomite i luksusowe wille znajdują się w atrakcyjnym obszarze Changa, Perenan, zaledwie 2 …
$604,529
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 103 m²
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z willami premium, położony w sercu jednego z najlepszych o…
$237,965
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
AuraAura
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 235 m²
Prezentujemy unikalny kompleks luksusowych willi na oceanie, jeden z najbardziej malowniczyc…
$693,722
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 101 m²
Luksusowy projekt Will, położony w samym sercu Bali, w rejonie Changua, na popularnej ulicy …
$252,243
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 368 m²
Nowoczesne wille z przestronnymi obszarami mieszkalnymi, prywatnymi ogrodami i basenami, w k…
$764,332
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 60 m²
Ekskluzywny kompleks wioski w rejonie Changua, Berava. 7 minut do plaży Berava. Ul> Widok z…
$222,368
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 280 m²
Wola Vila znajduje się w Chang, 3-minutowa jazda od   z kawiarni rewolwerów, kawiarnia, a wi…
$614,439
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 73 m²
Unikalny kompleks 15 dwupoziomowych designerskich towsaws znajdujących się w wiodącym turyst…
$166,577
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 445 m²
Nowoczesny kompleks willi na plaży Berava to miejsce, w którym komfort, luksus i udogodnieni…
$991,031
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Położony zaledwie 800 metrów od Echo Beach i otoczony przez kafejki, restauracje i centra od…
$289,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Położony w spokojnej, jeszcze strategicznej dzielnicy Babakan, Canggu, ta nowoczesna willa z…
$895,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 465 m²
Luksusowa willa w rejonie Perenan, Changu to idealne mieszkanie o kilku krokach od oceanu, s…
$1,83M
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Your Dream Home Awaits: Stunning 2-Bedroom Villa in Bali’s Tranquil Seseh, Perfect for Relax…
$195,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 102 m²
Wolna, położona w obiecującym obszarze Babakan (Changu), oferuje unikalną kombinację luksusu…
$237,965
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Położony w samym sercu Batu Bolong, zaledwie 9 minut jazdy od ikonicznej plaży Batu Bolong, …
$150,960
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$280,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 91 m²
Kompleks mieszkalny   Jedno z najpopularniejszych miejsc na Bali. pozostanie blisko rozwinię…
$237,965
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 90 m²
Dochodowe nieruchomości do życia i inwestycji.Wille w dużym kompleksie 209 nieruchomości w T…
$242,725
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Zapraszamy do tej pięknie zaprojektowanej willi 2-sypialnej, spokojnej rekreacji położony na…
$397,000
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 130 m²
Elitarne kompleks mieszkalny 11 miasteczek, charakteryzujący się unikalnymi rozwiązaniami pr…
$266,522
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Położony w spokojnej, jeszcze kwitnącej okolicy Babakan, Canggu, ta urocza willa w stylu tro…
$160,000
