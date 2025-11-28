Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Canggu
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Canggu, Indonezja

wille
112
szeregowcy
23
5 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Canggu, Indonezja
Willa 4 pokoi
Canggu, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 358 m²
Liczba kondygnacji 3
$825,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Canggu, Indonezja
Willa 4 pokoi
Canggu, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
$640,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Canggu, Indonezja
Willa 3 pokoi
Canggu, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Liczba kondygnacji 3
$595,000
Zostaw prośbę
Sky ApartmentsSky Apartments
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 79 m²
Kompleks kamienicy w Berava, położony wśród pola ryżu i z widokiem na majestatyczne góra Agu…
$331,995
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 3 pokoi w Canggu, Indonezja
Willa 3 pokoi
Canggu, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Liczba kondygnacji 3
$595,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się