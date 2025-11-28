Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Canggu
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Canggu, Indonezja

wille
112
szeregowcy
23
28 obiektów total found
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 112 m²
Kompleks 30 nowoczesnych willi i nbsp; Smalas. Wiele przytulnych kawiarni idealnych do wygod…
$217,426
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 235 m²
Prezentujemy unikalny kompleks luksusowych willi na oceanie, jeden z najbardziej malowniczyc…
$693,722
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Sky ApartmentsSky Apartments
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 368 m²
Nowoczesne wille z przestronnymi obszarami mieszkalnymi, prywatnymi ogrodami i basenami, w k…
$764,332
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 60 m²
Ekskluzywny kompleks wioski w rejonie Changua, Berava. 7 minut do plaży Berava. Ul> Widok z…
$222,368
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 280 m²
Wola Vila znajduje się w Chang, 3-minutowa jazda od   z kawiarni rewolwerów, kawiarnia, a wi…
$614,439
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
MIPIFMIPIF
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$280,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Zapraszamy do tej pięknie zaprojektowanej willi 2-sypialnej, spokojnej rekreacji położony na…
$397,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
VernaVerna
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 2
Exceptional 5-Bedroom Villa for Sale in Canggu – Perfect Blend of Traditional Charm and Mode…
$550,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 372 m²
Przedstawiamy Państwu wyjątkową willę ze wszystkimi udogodnieniami niezbędnymi do wygodnego …
$494,969
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 128 m²
w wiosce klubowej w Nuan ISSP; Nuan staje się kolejnym obiecującym obszarem inwestycji Istni…
$358,852
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 309 m²
Prezentujemy unikalny kompleks luksusowych willi na oceanie, jeden z najbardziej malowniczyc…
$743,273
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 82 m²
Witamy w unikalnym kompleksie mieszkalnym, który zapewnia luksusowe holowniki ekscytujące wi…
$356,771
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 89 m²
Przestronne i jasne kamienicy w rejonie Changua witają cię, gdzie życie jest powiązane z nat…
$142,780
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 225 m²
w unikalnym eko-miastu w Perenhanan, zajmujący przestrzeń 2 hektarów, zaledwie 600 metrów od…
$574,798
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj pięknie zaprojektowane 2-sypialna willa znajduje się zaledwie kilka minut od spokojne…
$360,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Discover Refined Luxury Living in This Fully Furnished 3-Bedroom Villa with Pool and Garden …
$739,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 263 m²
Luksusowy kompleks 15 holowników, w samym centrum Changu, Batu Bologn. Ten unikalny kompleks…
$614,439
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe Tropical Estate - W pełni umeblowane Joglo 2-Bed Villa z odkrytym Bath i Premium r…
$1,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 79 m²
Kompleks kamienicy w Berava, położony wśród pola ryżu i z widokiem na majestatyczne góra Agu…
$331,995
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 660 m²
Wspaniała willa w Berava, która doskonale łączy luksus i komfort Posiada wille: 5 sypialn…
$1,97M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 99 m²
Unikalny kompleks 10 luksusowych holowników, imponujące unikalne doświadczenie życia w samo …
$356,771
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 263 m²
Villa to obudowa znajdująca się w malowniczej okolicy Berava, zaledwie kilka minut spacerem …
$812,646
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 90 m²
Unikalny ekologiczny miasto w transporcie, zajmujący przestrzeń 2 hektarów, zaledwie 600 met…
$312,174
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
Exclusive Leasehold 3-Bed Villa Investment – Unique Dino-Themed Family Retreat with Private …
$361,400
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Powierzchnia 84 m²
Luksusowy kompleks Townhaus, w samym sercu Bali. Ta luksusowa oaza oferuje malownicze gatunk…
$351,816
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się