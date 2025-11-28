Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Canggu, Indonezja

Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 4
Fuzja Luxury i wyspy Tranquility - Own Ten wyjątkowy Leasehold 3-Bed Villa w jednym z najbar…
$460,100
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Ta w pełni umeblowana willa z 1 sypialnią oferuje wyrafinowaną równowagę kryty komfort i uro…
$165,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Położony w spokojnej okolicy Babakan, Canggu, ta przestronna willa z trzema sypialniami ofer…
$440,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Położony zaledwie 800 metrów od Echo Beach i otoczony przez kafejki, restauracje i centra od…
$289,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Położony w spokojnej, jeszcze strategicznej dzielnicy Babakan, Canggu, ta nowoczesna willa z…
$895,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Your Dream Home Awaits: Stunning 2-Bedroom Villa in Bali’s Tranquil Seseh, Perfect for Relax…
$195,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Położony w samym sercu Batu Bolong, zaledwie 9 minut jazdy od ikonicznej plaży Batu Bolong, …
$150,960
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Zapraszamy do tej pięknie zaprojektowanej willi 2-sypialnej, spokojnej rekreacji położony na…
$397,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Położony w spokojnej, jeszcze kwitnącej okolicy Babakan, Canggu, ta urocza willa w stylu tro…
$160,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Odkryj wyrafinowane wybrzeża życia w tej nowoczesnej, przestronnej willi znajduje się zaledw…
$550,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
1 sypialnia Willa w pierwszej lokalizacji Canggu Otoczony przez najlepsze restauracje, sklep…
$229,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 2
Exceptional 5-Bedroom Villa for Sale in Canggu – Perfect Blend of Traditional Charm and Mode…
$550,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Exclusive Leasehold 2-Bedroom Villa w Canggu - Abasan: Perfect Blend of Luxury, Comfort, and…
$300,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 2
This elegant 4-bedroom villa is nestled in Babakan, one of Canggu’s most desirable neighborh…
$2,00M
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony w spokojnej miejscowości Buduk, ta oszałamiająca tropicalowo nowoczesna willa preze…
$269,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Cena na żądanie
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Ta elegancka willa z dwoma sypialniami, położona w spokojnej wiosce Seseh, oferuje rzadką mi…
$420,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj pięknie zaprojektowane 2-sypialna willa znajduje się zaledwie kilka minut od spokojne…
$360,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Discover Refined Luxury Living in This Fully Furnished 3-Bedroom Villa with Pool and Garden …
$739,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe Tropical Estate - W pełni umeblowane Joglo 2-Bed Villa z odkrytym Bath i Premium r…
$1,11M
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Odkryj spokojne rekolekcje w południowej części Pantai Lima, willa oferuje harmonijną miesza…
$300,000
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Oszałamiający Leasehold 3-Sypialnia Villa z ryżem pola widoki w Canggu - luksusowe życie z p…
$1,25M
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami znajduje się zaledwie 9 minut jazdy od plaży Batu B…
$211,300
Willa w Canggu, Indonezja
Willa
Canggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
This 3-bedroom villa in Babakan, Canggu offers a stylish and well-balanced design, ideal for…
$299,000
