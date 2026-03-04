Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Badung
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Taras

Apartamenty wielopoziomowe z tarasem na sprzedaż w Badung, Indonezja

1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kerobokan Kelod, Indonezja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kerobokan Kelod, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/3
Nowoczesne apartamenty w stylu loft- stylu z podłogą mezzanine, położony w szybko rozwijając…
$111,000
