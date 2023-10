Buying a business in the USA

O programie

Należy pamiętać, że rząd USA nie zapewnia stałego pobytu ani obywatelstwa osobom, które kupiły lub założyły firmę w USA.!

Rząd USA oferuje wizy tymczasowe lub stałe na pobyt zagranicznym przedsiębiorcom, którzy chcą kupić i prowadzić gotowy biznes w Stanach Zjednoczonych. Najpopularniejsze wizy to E-2, L-1.

E-2 VISA

W porównaniu z innymi programami inwestycyjnymi, wiza inwestorska E-2 w USA ma wiele znaczących zalet, które upraszczają proces jej przetwarzania i sprawiają, że jest ona bardziej dostępna dla biznesmenów, którzy mogą ubiegać się o wizę E-2. Po pierwsze, czas rozpatrywania wniosku jest stosunkowo krótki - do trzech-czterech miesięcy. Kolejną niezaprzeczalną korzyścią, która odróżnia wizę inwestorską E-2 od innych, jest stosunkowo niewielka ilość pieniędzy inwestycyjnych. Uważa się, że kwota ta powinna wynosić około 100 tysięcy dolarów.

WIZA L-1

Wiza L1 dla zagranicznych biznesmenów umożliwia przede wszystkim międzynarodowym firmom wysyłanie kadry kierowniczej z zagranicy do pracy w oddziałach firmy w Stanach Zjednoczonych. Jednak uzyskanie wizy L1 pozwala inwestować w gospodarkę Stanów Zjednoczonych i oczekiwać, że będziesz uprawniony do stałego pobytu. L1 to wiza dla nierezydentów, wydawana na okres do trzech lat z możliwością ubiegania się o przedłużenie.

Główną różnicą między wizą L1 a wizą E jest to, że wiza L1 jest wizą pracowniczą, ale pozwala założyć nową firmę w Stanach Zjednoczonych jako oddział zagranicznej firmy, aby tam pracować jako menedżer. Podczas gdy wiza E wymaga inwestowania w tworzenie nowej firmy lub zakupu istniejącej i tworzenia nowych miejsc pracy. Możesz też zainwestować w nierentowny biznes, aby zwiększyć jego poziom rentowności.