Golden visa in Portugal

O programie

"„Złota wiza” to program uzyskiwania specjalnego zezwolenia na pobyt dla inwestycji w Portugalii.

Pierwsza „złota wiza” jest przyznawana na dwa lata, a następnie odnawiana dwukrotnie na kolejne dwa lata. Po pięciu latach posiadania dokumentu pobytowego inwestor może ubiegać się o obywatelstwo portugalskie lub zezwolenie na pobyt stały. W tym czasie inwestor jest zobowiązany do pozostania w Portugalii przez co najmniej 14 dni co dwa lata posiadania Złotej Wizy. Prawo portugalskie zezwala na podwójne obywatelstwo, dzięki czemu inwestor może zachować swoje pierwsze obywatelstwo.