Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Sopron
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Sopron, Węgry

;
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 860 m² w Sopron, Węgry
Hotel 860 m²
Sopron, Węgry
Powierzchnia 860 m²
Mały hotel jest na sprzedaż w 9027 Györ. Hotel, który został zbudowany w 2001 roku ma 13 pok…
$1,28M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się