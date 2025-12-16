Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Rackeve
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Rackeve, Węgry

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Rackeve, Węgry
Dom 5 pokojów
Rackeve, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 1/1
In one of Ráckeve’s most exclusive and naturally captivating locations, at the tip of Balabá…
$1,20M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się