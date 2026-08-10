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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pomaz, Węgry

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2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 6 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 243 m²
W jednym z najcichszych obszarów 2013 Pomaz oferuje na sprzedaż nowoczesny, oddzielny budyne…
$599,721
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Willa 5 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 5 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
$687,231
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