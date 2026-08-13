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Domy na sprzedaż w Nograd, Węgry

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1 obiekt total found
Dom w Balassagyarmat, Węgry
Dom
Balassagyarmat, Węgry
Powierzchnia 330 000 m²
W małej miejscowości Iliny, położonej na północnych Węgrzech w pobliżu Balassagyarmat w hrab…
$1,14M
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Parametry nieruchomości w Nograd, Węgry

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