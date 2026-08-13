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Domy na sprzedaż w Lenti, Węgry

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Lenti, Węgry
Dom 4 pokoi
Lenti, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż unikalna nieruchomość z wieczną panoramą na wzgórzach Lenti- hegy - idealny do ż…
$367,683
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