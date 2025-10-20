Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Heviz
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Heviz, Węgry

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Heviz, Węgry
Willa 6 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
$474,009
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się