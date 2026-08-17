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Hotele na sprzedaż w Gyor Moson Sopron, Węgry

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Hotel 225 m² w Osli, Węgry
Hotel 225 m²
Osli, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 225 m²
Ten park rekreacyjny i imprez znajduje się w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Węgi…
$3,60M
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Hotel 860 m² w Sopron, Węgry
Hotel 860 m²
Sopron, Węgry
Powierzchnia 860 m²
Mały hotel jest na sprzedaż w 9027 Györ. Hotel, który został zbudowany w 2001 roku ma 13 pok…
$1,28M
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