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Domy z tarasem na sprzedaż w Esztergomi jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Dom 1 pokój w Dorog, Węgry
Dom 1 pokój
Dorog, Węgry
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzedaż w zielonej okolicy Dorog!Wyobraź sobie, że mieszkasz w cichym, zielonym środ…
$302,302
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Parametry nieruchomości w Esztergomi jaras, Węgry

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