Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Środkowe Węgry
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Środkowe Węgry, Węgry

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Budapeszt, Węgry
Kawalerka 1 pokój
Budapeszt, Węgry
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5/6
9 dzielnicy, w pobliżu centrum i metra, w nowoczesnym domu zbudowany w 2001 roku, studio apa…
$197,686
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Duna House franchise office
Języki komunikacji
English, Русский, Hungarian
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Środkowe Węgry, Węgry

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się