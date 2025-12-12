Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Budakalasz
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Budakalasz, Węgry

1 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Budakalasz, Węgry
TOP TOP
Willa 10 pokojów
Budakalasz, Węgry
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 287 m²
Liczba kondygnacji 2
Uroczy dom rodzinny w Budakalász, Węgry – Blisko natury i z dogodnym dojazdem do miasta O…
$1,76M
