Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Coxen Hole
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Coxen Hole, Honduras

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Szeregowiec w Coxen Hole, Honduras
Szeregowiec
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Ciesz się komfortem, przestrzenią i widokiem na ocean w tej 3-sypialni, 2-łazienka willa zna…
$269,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Szeregowiec w Coxen Hole, Honduras
Szeregowiec
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Roatan 1 to wspaniała społeczność! Z basenem i terenów zielonych, ładne na spacery i przyjem…
$265,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się