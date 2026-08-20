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Hotele na sprzedaż w Zakynthos Regional Unit, Grecja

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Zakynthos Municipality
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8 obiektów total found
Hotel 1 320 m² w Kalamaki, Grecja
Hotel 1 320 m²
Kalamaki, Grecja
Powierzchnia 1 320 m²
Na sprzedaż hotel położony w miejscowości Laganas na południu wyspy Zakynthos. Hotel znajdu…
$2,36M
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Grekodom Development
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Hotel 920 m² w Katastari, Grecja
Hotel 920 m²
Katastari, Grecja
Powierzchnia 920 m²
Na sprzedaż piękny kompleks 920 m kw., położony w Alikanas na wschodzie Zakynthos. Składa si…
$3,66M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel w Planos, Grecja
Hotel
Planos, Grecja
Na sprzedaż dwupiętrowy hotel o powierzchni 240 m ² w miejscowości Marineika na wyspie Zakyn…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 450 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 450 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż kompleks hotelowy położony na południu wyspy Zakynthos, w regionie Kalamaki. Zna…
$3,19M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 184 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 184 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 184 m²
Hotel położony na wyspie Zakinthos w piaszczystej plaży Kalamaki. 33 pokoje w hotelu zostały…
$2,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 600 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 600 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1600 metrów kwadratowych w Zante. Hotel ma jeden poziom. Is…
$3,01M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 720 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 720 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 720 m²
Na sprzeda?, czteropi? trowy hotel 720 m kw., w centrum magistralnego miasta na wyspie Zakyn…
$1,06M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 150 m² w Zakynthos Municipality, Grecja
Hotel 1 150 m²
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 23
Powierzchnia 1 150 m²
Seafront Hotel ZakynthosSeafront Hotel Zakynthos Grecja sprzedaż, Hotel na sprzedaż w Grecji…
$1,95M
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Typy nieruchomości w Zakynthos Regional Unit.

nieruchomości komercyjne
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