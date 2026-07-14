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Domy Szeregowe z basenem w Vasilika, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż dwie kamienice w budowie, o powierzchni 240 m2 każda, na przedmieściach Salonik.…
$566,740
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