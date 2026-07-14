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Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w Vasilika, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$413,248
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