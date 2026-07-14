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Mieszkania na sprzedaż w Vasilika, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Vasilika, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 75 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$165,299
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Vasilika, Grecja
Mieszkanie
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy plac 200 metrów kwadratowych w Salonikach. Duplex znajduje się na 3…
$177,098
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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