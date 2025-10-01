Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Trilofos
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Trilofos, Grecja

wille
16
domy wolnostojące
9
szeregowcy
12
2 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Trilofos, Grecja
Willa 8 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych na przedmieściach Salon…
$1,29M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Trilofos, Grecja
Willa 7 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 7
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż w ramach budowy willi 350 m kw na przedmieściach Salonik. Są: kominek, klimatyza…
$819,309
Zostaw prośbę
