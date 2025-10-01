Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Trilofos, Grecja

Dom wolnostojący 7 pokojów w Trilofos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 370 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej s…
$491,585
Willa 8 pokojów w Trilofos, Grecja
Willa 8 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych na przedmieściach Salon…
$1,29M
Dom wolnostojący 8 pokojów w Trilofos, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$760,786
Dom wolnostojący 7 pokojów w Trilofos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa…
$526,698
