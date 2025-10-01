Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Trilofos, Grecja

7 obiektów total found
Szeregowiec 5 pokojów w Trilofos, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 190 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$292,610
Szeregowiec 5 pokojów w Trilofos, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż maizonette 225 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$368,689
Szeregowiec 5 pokojów w Trilofos, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 193 m²
Piętro 4/1
Na sprzedaż w Salonikach maizonette o powierzchni 193 metrów kwadratowych. Maisonette ma 4 p…
$409,654
Willa 8 pokojów w Trilofos, Grecja
Willa 8 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych na przedmieściach Salon…
$1,29M
Dom wolnostojący 8 pokojów w Trilofos, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 320 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$438,915
Dom wolnostojący 8 pokojów w Trilofos, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$760,786
Szeregowiec 6 pokojów w Trilofos, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Trilofos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 184 m²
Piętro 3/1
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z jednej sypialni, salo…
$345,280
