  2. Grecja
  3. Thesprotia Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Thesprotia Regional Unit, Grecja

Igoumenitsa Municipality
7
Filiates Municipality
3
Filiates Municipal Unit
3
4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Lista, Grecja
Dom 4 pokoi
Lista, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj wyjątkowy dom na sprzedaż w malowniczej okolicy Listy, w gminie Filiates w Tesprotii.…
$58,194
$58,194
Dom wolnostojący 4 pokoi w Neochori, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Neochori, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? stare budownictwo 2- pi? trowy dom 80 m2 w Epirus. Parter składa się z jednej sy…
$152,157
$152,157
Dom wolnostojący 7 pokojów w Plataria, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Plataria, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 340 m kw. w Epirus. Parter składa się z 2 sypialni, 2 pomieszcz…
$760,786
$760,786
Willa 8 pokojów w Sivota, Grecja
Willa 8 pokojów
Sivota, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. w Epirus. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z …
$2,72M
$2,72M
