Domy na sprzedaż w Thesprotia Regional Unit, Grecja

Willa 1 pokój w Sivota, Grecja
Willa 1 pokój
Sivota, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 390 metrów kwadratowych w Epir. Jest kominek. Wła…
$1,76M
Dom 4 pokoi w Lista, Grecja
Dom 4 pokoi
Lista, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj wyjątkowy dom na sprzedaż w malowniczej okolicy Listy, w gminie Filiates w Tesprotii.…
$58,194
Willa w Neochori, Grecja
Willa
Neochori, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż rozbite obudowy, 2-piętrowy domek o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Epirus.…
$151,484
Willa w Filiates, Grecja
Willa
Filiates, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? trzykondygnacyjny domek 300 metrów kwadratowych w Epirus. Parter składa się z je…
$1,40M
Willa w Plataria, Grecja
Willa
Plataria, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3- piętrowy domek o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Epirus. Pierwsze piętr…
$757,420
Willa 17 pokojów w Sivota, Grecja
Willa 17 pokojów
Sivota, Grecja
Pokoje 17
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury Villa 300 m kw. na wzgórzu z widokiem na morze w Sivota, Thesprotia.Ten imponujący do…
$2,33M
Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 300 metrów kwadratowych w Epirusie. Pierwsze piętro składa się…
$2,72M
Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 390 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 390 metrów kwadratowych w Epirusie. Okna oferują widok na morz…
$1,76M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Neochori, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Neochori, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? stare budownictwo 2- pi? trowy dom 80 m2 w Epirus. Parter składa się z jednej sy…
$152,157
Dom wolnostojący 5 pokojów w Filiates, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Filiates, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Epirus. Półpiwnica składa się z jedne…
$1,40M
Dom wolnostojący 7 pokojów w Plataria, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Plataria, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 340 m kw. w Epirus. Parter składa się z 2 sypialni, 2 pomieszcz…
$760,786
Willa 8 pokojów w Sivota, Grecja
Willa 8 pokojów
Sivota, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. w Epirus. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z …
$2,72M
